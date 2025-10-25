OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    16:15, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 9 ойда 177 мингта никоҳ қайд этилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида ФҲДЁ органларида 177 мингта никоҳ қайд этилган.

    никоҳ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси
    • шаҳар жойларида – 91,2 мингта
    • қишлоқ жойларида – 85,8 мингта никоҳ қайд этилган.

    Никоҳлар сони йиллар кесимида қуйидагича (январь-сентябрь):

    • 2021 йил – 206,8 минг
    • 2022 йил – 197 минг
    • 2023 йил – 184,5 минг
    • 2024 йил – 179,4 минг
    • 2025 йил – 177 минг

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Шунингдек, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
