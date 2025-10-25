16:15, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 9 ойда 177 мингта никоҳ қайд этилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида ФҲДЁ органларида 177 мингта никоҳ қайд этилган.
- шаҳар жойларида – 91,2 мингта
- қишлоқ жойларида – 85,8 мингта никоҳ қайд этилган.
Никоҳлар сони йиллар кесимида қуйидагича (январь-сентябрь):
- 2021 йил – 206,8 минг
- 2022 йил – 197 минг
- 2023 йил – 184,5 минг
- 2024 йил – 179,4 минг
- 2025 йил – 177 минг
