16:10, 10 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда 5,3 мингдан зиёд аёллар 40 ёшдан кейин никоҳ қурган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда жами 267 131 та никоҳ қайд этилган.
Қайд этилган никоҳларда аёлларнинг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:
- 20 ёшгача – 105 454 нафар (39,5 %)
- 20-30 ёш – 138 736 нафар (51,9 %)
- 31-40 ёш – 17 577 нафар (6,6 %)
- 41 ёш ва ундан катталар – 5 359 нафар (2,0 %)
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси мустақиллик йилларида 17,6 миллионга кўпайди.
Шунингдек, 2025 йилда Ўзбекистонда 20 мингдан ортиқ эгизак чақалоқ туғилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига 1 квадрат километр майдонга ўртача 85,2 киши тўғри келган.
2025 йилда Ўзбекистонда 879,6 мингта туғилиш қайд этилди.