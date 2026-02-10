OZ
    Ўзбекистонда 5,3 мингдан зиёд аёллар 40 ёшдан кейин никоҳ қурган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда жами 267 131 та никоҳ қайд этилган.

    никоҳ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Қайд этилган никоҳларда аёлларнинг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

    • 20 ёшгача – 105 454 нафар (39,5 %)
    • 20-30 ёш – 138 736 нафар (51,9 %)
    • 31-40 ёш – 17 577 нафар (6,6 %)
    • 41 ёш ва ундан катталар – 5 359 нафар (2,0 %)

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси мустақиллик йилларида 17,6 миллионга кўпайди.

    Шунингдек, 2025 йилда Ўзбекистонда 20 мингдан ортиқ эгизак чақалоқ туғилган.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига 1 квадрат километр майдонга ўртача 85,2 киши тўғри келган.

    2025 йилда Ўзбекистонда 879,6 мингта туғилиш қайд этилди.

     

