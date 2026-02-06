OZ
    Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси мустақиллик йилларида 17,6 миллионга кўпайди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 236 704 кишини ташкил этган.

    Аҳоли
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Доимий аҳоли сони мустақиллик йилларида 17,6 миллионга ёки 85,6 фоизга кўпайган.

    Ушбу кўрсаткич йиллар кесимида қуйидагича (1 январь ҳолатига):

    1991 йил — 20 607,7 минг киши

    1995 йил — 22 461,6 минг киши

    2000 йил — 24 487,7 минг киши

    2005 йил — 26 021,3 минг киши

    2010 йил — 28 001,4 минг киши

    2015 йил — 31 022,5 минг киши

    2020 йил — 33 905,2 минг киши

    2021 йил — 34 558,9 минг киши

    2022 йил — 35 271,3 минг киши

    2023 йил — 36 024,9 минг киши

    2024 йил — 36 799,8 минг киши

    2025 йил — 37 543,2 минг киши

    2026 йил — 38 236,7 минг киши

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда 879 599 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

