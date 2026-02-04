OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    13:10, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    2025 йилда Ўзбекистонда 20 мингдан ортиқ эгизак чақалоқ туғилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда 879 599 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

    чақалоқлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шундан:

    • 1 нафар туғилганлар — 859 065 нафар;
    • 2 нафар туғилганлар — 19 976 нафар;
    • 3 нафар ва ундан ортиқ туғилганлар — 558 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига 1 квадрат километр майдонга ўртача 85,2 киши тўғри келган.

    Шунингдек, Ўзбекистонда 1 йилда 267,1 мингта никоҳ қайд этилган.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 236 704 кишини ташкил этган.

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 693,5 минг кишига ёки 1,8 фоизга кўпайди.

