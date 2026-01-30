OZ
    19:10, 30 Январь 2026

    Ўзбекистонда 1 йилда 267,1 мингта никоҳ қайд этилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил давомида ФҲДЁ органларида 267 131 мингта никоҳ қайд этилган.

    никоҳ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Никоҳларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Самарқанд вилояти – 31,7 мингта
    • Фарғона вилояти – 28,9 мингта
    • Қашқадарё вилояти – 28,9 мингта
    • Тошкент шаҳри – 23,1 мингта
    • Андижон вилояти – 23 мингта
    • Сурхондарё вилояти – 22,8 мингта
    • Наманган вилояти – 22 мингта
    • Тошкент вилояти – 19,1 мингта
    • Хоразм вилояти – 15,3 мингта
    • Бухоро вилояти – 14,9 мингта
    • Қорақалпоғистон Р – 12,2 мингта
    • Жиззах вилояти – 11,1 мингта
    • Навоий вилояти – 7,3 мингта
    • Сирдарё вилояти – 6,8 мингта

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 236 704 кишини ташкил этган.

