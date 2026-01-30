19:10, 30 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда 1 йилда 267,1 мингта никоҳ қайд этилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил давомида ФҲДЁ органларида 267 131 мингта никоҳ қайд этилган.
Никоҳларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:
- Самарқанд вилояти – 31,7 мингта
- Фарғона вилояти – 28,9 мингта
- Қашқадарё вилояти – 28,9 мингта
- Тошкент шаҳри – 23,1 мингта
- Андижон вилояти – 23 мингта
- Сурхондарё вилояти – 22,8 мингта
- Наманган вилояти – 22 мингта
- Тошкент вилояти – 19,1 мингта
- Хоразм вилояти – 15,3 мингта
- Бухоро вилояти – 14,9 мингта
- Қорақалпоғистон Р – 12,2 мингта
- Жиззах вилояти – 11,1 мингта
- Навоий вилояти – 7,3 мингта
- Сирдарё вилояти – 6,8 мингта
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 236 704 кишини ташкил этган.