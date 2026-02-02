OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:10, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    2025 йилда Ўзбекистонда 879,6 мингта туғилиш қайд этилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда 879 599 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

    чақалоқ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида туғилишлар сони:

    Самарқанд вилояти – 106 266 та

    Қашқадарё вилояти – 99 656 та

    Фарғона вилояти – 98 319 та

    Сурхондарё вилояти – 81 885 та

    Андижон вилояти – 79 672 та

    Наманган вилояти – 75 689 та

    Тошкент вилояти – 64 245 та

    Тошкент шаҳри – 62 318 та

    Хоразм вилояти – 46 056 та

    Бухоро вилояти – 43 654 та

    Қорақалпоғистон Республикаси – 39 277 та

    Жиззах вилояти – 37 393 та

    Навоий вилояти – 24 127 та

    Сирдарё вилояти – 21 042 та

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 1 йилда 267,1 мингта никоҳ қайд этилган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Демография Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!