18:10, 02 Февраль 2026 | GMT +5
2025 йилда Ўзбекистонда 879,6 мингта туғилиш қайд этилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда 879 599 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.
Ҳудудлар кесимида туғилишлар сони:
Самарқанд вилояти – 106 266 та
Қашқадарё вилояти – 99 656 та
Фарғона вилояти – 98 319 та
Сурхондарё вилояти – 81 885 та
Андижон вилояти – 79 672 та
Наманган вилояти – 75 689 та
Тошкент вилояти – 64 245 та
Тошкент шаҳри – 62 318 та
Хоразм вилояти – 46 056 та
Бухоро вилояти – 43 654 та
Қорақалпоғистон Республикаси – 39 277 та
Жиззах вилояти – 37 393 та
Навоий вилояти – 24 127 та
Сирдарё вилояти – 21 042 та
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 1 йилда 267,1 мингта никоҳ қайд этилган.