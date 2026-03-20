14:08, 20 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда 48 нафар эркак 70 ёшдан кейин ота бўлган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда 879 599 та туғилиш қайд этилган.
Туғилишлар отанинг ёш гуруҳлари кесимида қуйидагича тақсимланган:
– 25 ёшгача — 97 917 нафар;
– 25–39 ёш — 718 798 нафар;
– 40–59 ёш — 62 246 нафар;
– 60 ёш ва ундан катталар — 638 нафар, шундан 70 ёшдан ошганлар — 48 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда 879 599 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.
Шунингдек, 2025 йилда ўтказилган уй хўжаликлари танланма кузатувлари маълумотларига асосан, Ўзбекистонда тўрт ва ундан кўп болали уй хўжаликлари улуши 8,9 фоизни ташкил этганлиги ҳақида хабар берган эдик.