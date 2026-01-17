OZ
    Ўзбекистонда кўп болали уй хўжаликлари улуши ортиб бормоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг 2025 йилда ўтказилган уй хўжаликлари танланма кузатувлари маълумотларига асосан, Ўзбекистонда тўрт ва ундан кўп болали уй хўжаликлари улуши 8,9 фоизни ташкил этди.

    оила
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    4 ва ундан кўп болали оилалар улуши ўтган йилларда қуйидагича:

    • 2015 йил — 7,9 %;
    • 2020 йил — 7,2 %;
    • 2024 йил — 7,3 %;
    • 2025 йил — 8,9 %.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 28 август куни соат 9:35 ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг доимий аҳолиси сони 38 000 000 кишига етди.

    Шунингдек, Ўзбекистон аҳолисининг 56 фоизи меҳнатга лаёқатли.

    Ўзбекистонда аҳолиси сони энг кам бўлган ТОП-10 туман ва шаҳарлар маълум қилинди.

