    11:25, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда аҳолиси сони энг кам бўлган ТОП-10 туман ва шаҳарлар

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 069 116 кишини ташкил этган.

    аҳоли
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Аҳолиси сони энг кам бўлган ТОП-10 туман-шаҳарлар рўйхати қуйидагича:

    1. Ғозғон шаҳри – 9 429 киши

    2. Томди тумани – 15 199 киши

    3. Ширин шаҳри – 19 421 киши

    4. Қоровулбозор тумани – 20 608 киши

    5. Бўзатов тумани – 21 810 киши

    6. Янгиобод тумани – 30 449 киши

    7. Мўйноқ тумани – 34 065 киши

    8. Конимех тумани – 36 922 киши

    9. Тахтакўпир тумани – 38 871 кишиқ

    10. Учқудуқ тумани – 39 937 киши

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда аҳолиси сони энг кўп бўлган ТОП-10 туман ва шаҳарлар ҳақида хабар берган эдик.

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
