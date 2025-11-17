11:25, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда аҳолиси сони энг кам бўлган ТОП-10 туман ва шаҳарлар
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 069 116 кишини ташкил этган.
Аҳолиси сони энг кам бўлган ТОП-10 туман-шаҳарлар рўйхати қуйидагича:
1. Ғозғон шаҳри – 9 429 киши
2. Томди тумани – 15 199 киши
3. Ширин шаҳри – 19 421 киши
4. Қоровулбозор тумани – 20 608 киши
5. Бўзатов тумани – 21 810 киши
6. Янгиобод тумани – 30 449 киши
7. Мўйноқ тумани – 34 065 киши
8. Конимех тумани – 36 922 киши
9. Тахтакўпир тумани – 38 871 кишиқ
10. Учқудуқ тумани – 39 937 киши
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда аҳолиси сони энг кўп бўлган ТОП-10 туман ва шаҳарлар ҳақида хабар берган эдик.