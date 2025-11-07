OZ
Тренд:
    Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда аҳолиси сони энг кўп бўлган ТОП-10 туман ва шаҳарлар

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 069 116 кишини ташкил этган.

    Аҳоли
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Аҳолиси сони энг кўп бўлган ТОП-10 туман-шаҳарлар рўйхати қуйидагича:

    • Наманган шаҳри – 724 911 киши;
    • Самарқанд шаҳри – 603 980 киши;
    • Ургут тумани – 582 613 киши;
    • Андижон шаҳри – 501 131 киши;
    • Денов тумани – 438 066 киши;
    • Олмазор тумани – 416 838 киши;
    • Пастдарғом тумани – 398 063 киши;
    • Юнусобод тумани – 391 075 киши;
    • Шайҳонтоҳур тумани – 372 674 киши;
    • Асака тумани – 366 746 киши.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда энг кўп никоҳ қайси ҳудудда қайд этилгани ҳақида ҳам ёздик.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
