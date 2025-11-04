OZ
    Ўзбекистонда энг кўп никоҳ қайси ҳудудда қайд этилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида ФҲДЁ органларида 177 мингта никоҳ қайд этилган.

    никоҳ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Никоҳларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    Самарқанд вилояти – 21,2 мингта

    Фарғона вилояти – 19,4 мингта

    Қашқадарё вилояти – 17,7 мингта

    Тошкент шаҳри – 16,9 мингта

    Андижон вилояти – 14,9 мингта

    Сурхондарё вилояти – 14,0 мингта

    Наманган вилояти – 13,8 мингта

    Тошкент вилояти – 13,4 мингта

    Бухоро вилояти – 9,8 мингта

    Хоразм вилояти – 9,5 мингта

    Қорақалпоғистон Р – 8,7 мингта

    Жиззах вилояти – 7,6 мингта

    Навоий вилояти – 5,5 мингта

    Сирдарё вилояти – 4,5 мингта

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда қайси тармоқларда оилавий корхоналар сони кўп эканлиги ҳақида ёзган эдик.

    Шунингдек, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида ФҲДЁ органларида республика бўйича 664,6 мингта тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.  Маълум бўлишича, Ўзбекистонда ўғил болалар кўпроқ туғилмоқда.

