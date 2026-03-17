09:08, 17 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда 12 мингдан ортиқ аёллар 40 ёшдан кейин она бўлган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда 879 599 та тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.
Туғилишлар онанинг ёш гуруҳлари кесимида қуйидагича тақсимланган:
– 25 ёшгача – 355 111 нафар (40,4 %);
– 25-39 ёшдагилар – 512 034 нафар (58,2 %);
– 40 ёш ва ундан катталар – 12 454 нафар (1,4 %).
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда аёллар сони 18 979,0 минг нафарни ташкил этган.
Шунингдек, 2025 йилда ўтказилган уй хўжаликлари танланма кузатувлари маълумотларига асосан, Ўзбекистонда тўрт ва ундан кўп болали уй хўжаликлари улуши 8,9 фоизни ташкил этди.