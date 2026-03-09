OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:37, 09 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда аёллар сони 18,9 млн нафардан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда аёллар сони 18 979,0 минг нафарни ташкил этган.

    Ўзбекистонда аёллар сони 18,9 млн нафардан ошди
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Аёллар доимий аҳолининг 49,6 фоизини ташкил этган.

    Ҳудудлар кесимида аёллар сони қуйидагича:

    • Самарқанд вилояти – 2 172,4 минг нафар
    • Фарғона вилояти – 2 091,2 минг нафар
    • Қашқадарё вилояти – 1 831,6 минг нафар
    • Андижон вилояти – 1 737,4 минг нафар
    • Тошкент шаҳри – 1 616,9 минг нафар
    • Тошкент вилояти – 1 574,3 минг нафар
    • Наманган вилояти – 1 568,5 минг нафар
    • Сурхондарё вилояти – 1 486,6 минг нафар
    • Бухоро вилояти – 1 050,4 минг нафар
    • Хоразм вилояти – 1 032,3 минг нафар
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 1 021,7 минг нафар
    • Жиззах вилояти – 776,0 минг нафар
    • Навоий вилояти – 548,7 минг нафар
    • Сирдарё вилояти – 471,0 минг нафар

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон давлат бошқарувида қанча аёл бор эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

