10:37, 09 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда аёллар сони 18,9 млн нафардан ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда аёллар сони 18 979,0 минг нафарни ташкил этган.
Аёллар доимий аҳолининг 49,6 фоизини ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида аёллар сони қуйидагича:
- Самарқанд вилояти – 2 172,4 минг нафар
- Фарғона вилояти – 2 091,2 минг нафар
- Қашқадарё вилояти – 1 831,6 минг нафар
- Андижон вилояти – 1 737,4 минг нафар
- Тошкент шаҳри – 1 616,9 минг нафар
- Тошкент вилояти – 1 574,3 минг нафар
- Наманган вилояти – 1 568,5 минг нафар
- Сурхондарё вилояти – 1 486,6 минг нафар
- Бухоро вилояти – 1 050,4 минг нафар
- Хоразм вилояти – 1 032,3 минг нафар
- Қорақалпоғистон Республикаси – 1 021,7 минг нафар
- Жиззах вилояти – 776,0 минг нафар
- Навоий вилояти – 548,7 минг нафар
- Сирдарё вилояти – 471,0 минг нафар
