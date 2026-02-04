OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:09, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда 1 йилда 925 километрдан ортиқ сув тармоғи ишга туширилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда республика бўйича жами 925,1 км сув тармоғи ишга туширилган.

    сув тармоғи
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг 80,5 фоизи ёки 745 км қишлоқ жойлар ҳиссасига тўғри келади.

    Ҳудудлар кесимида ишга туширилган сув тармоғи:

    • Жиззах вилояти — 410,4 км;
    • Фарғона вилояти — 173,4 км;
    • Хоразм вилояти — 81,3 км;
    • Сурхондарё вилояти — 80,1 км;
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 70,2 км;
    • Сирдарё вилояти — 41,7 км;
    • Қашқадарё вилояти — 36,6 км;
    • Бухоро вилояти — 31,4 км.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда жами 15,9 млн кв.м турар жойлар фойдаланишга топширилган.

    Шунингдек, Ўзбекистонда 2025 йилда 1,2 млн тонна бензин ишлаб чиқарилган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!