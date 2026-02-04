10:09, 04 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда 1 йилда 925 километрдан ортиқ сув тармоғи ишга туширилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда республика бўйича жами 925,1 км сув тармоғи ишга туширилган.
Уларнинг 80,5 фоизи ёки 745 км қишлоқ жойлар ҳиссасига тўғри келади.
Ҳудудлар кесимида ишга туширилган сув тармоғи:
- Жиззах вилояти — 410,4 км;
- Фарғона вилояти — 173,4 км;
- Хоразм вилояти — 81,3 км;
- Сурхондарё вилояти — 80,1 км;
- Қорақалпоғистон Республикаси — 70,2 км;
- Сирдарё вилояти — 41,7 км;
- Қашқадарё вилояти — 36,6 км;
- Бухоро вилояти — 31,4 км.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда жами 15,9 млн кв.м турар жойлар фойдаланишга топширилган.
Шунингдек, Ўзбекистонда 2025 йилда 1,2 млн тонна бензин ишлаб чиқарилган.