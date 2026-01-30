OZ
    Ўзбекистонда 15,9 млн кв.м турар жойлар фойдаланишга топширилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда жами 15,9 млн кв.м турар жойлар фойдаланишга топширилган.

    турар жой
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 2,8 % га ошган.

    Ҳудудлар кесимида фойдаланишга топширилган турар-жойлар майдони:

    • Қорақалпоғистон Республикаси — 841,5 минг кв.м
    • Андижон вилояти — 1 335,6 минг кв.м
    • Бухоро вилояти — 1 518,6 минг кв.м
    • Жиззах вилояти — 540 минг кв.м
    • Қашқадарё вилояти — 1 061,4 минг кв.м
    • Навоий вилояти — 716,7 минг кв.м
    • Наманган вилояти — 1 533,2 минг кв.м
    • Самарқанд вилояти — 436,5 минг кв.м
    • Сурхондарё вилояти — 1 364,1 минг кв.м
    • Сирдарё вилояти — 136,1 минг кв.м
    • Тошкент вилояти — 1 997,7 минг кв.м
    • Фарғона вилояти — 1 630,8 минг кв.м
    • Хоразм вилояти — 1 769,7 минг кв.м
    • Тошкент шаҳри — 1 000,1 минг кв.м

