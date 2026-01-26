OZ
    09:08, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда 2025 йилда 1,2 млн тонна бензин ишлаб чиқарилган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилда 1,2 млн тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.

    бензин
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:

    • Кўмир – 8,9 млн тонна;
    • Дизель – 1,2 млн тонна;
    • Нефть – 655,7 минг тонна;
    • Табиий газ – 42,3 млрд куб.м;
    • Газ конденсати – 1,1 млн тонна;
    • Автомобиль двигателлари – 248 247 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 474,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда 2025 йилда 1 600 дан ортиқ корхона халқаро стандартларга ўтди.

