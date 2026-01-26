09:08, 26 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда 2025 йилда 1,2 млн тонна бензин ишлаб чиқарилган
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилда 1,2 млн тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.
Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:
- Кўмир – 8,9 млн тонна;
- Дизель – 1,2 млн тонна;
- Нефть – 655,7 минг тонна;
- Табиий газ – 42,3 млрд куб.м;
- Газ конденсати – 1,1 млн тонна;
- Автомобиль двигателлари – 248 247 дона.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 474,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.
Ўзбекистонда 2025 йилда 1 600 дан ортиқ корхона халқаро стандартларга ўтди.