Ўзбекистонда 2025 йилда 1 600 дан ортиқ корхона халқаро стандартларга ўтди
TASHKENT. Kazinform — 2025 йилда Ўзбекистонда халқаро стандартлар масаласига жиддий ёндашилганини кўриш мумкин, деб хабар беради UzA.
Техник тартибга солиш агентлиги томонидан 1 600 дан ортиқ корхонани қамраб олган режа ишлаб чиқилди ва амалда бажарилди.
Натижада минглаб корхоналарда халқаро менежмент тизимлари жорий этилди. Қорақалпоғистондан тортиб Тошкент шаҳригача бўлган кўплаб ҳудудларда режалар тўлиқ бажарилди.
“Айрим жойларда эса белгиланган кўрсаткичлардан ҳам юқори натижалар қайд этилди. Бу эса корхоналарда сифатга бўлган талаб кучайганидан далолат беради” — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига биноан, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига кўра, республикада 59,6 мингта саноат корхонаси фаолият юритмоқда.