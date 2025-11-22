OZ
    Ўзбекистон жаҳоннинг 210 та давлати билан савдо алоқаларини амалга оширмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–октябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 66,5 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    ташқи савдо
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 11,8 млрд АҚШ долларига ёки 21,5 % га ошган.

    Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:

    • Экспорт – 29 млрд (+27,8 %)
    • Импорт – 37,5 млрд (+16,9 %) АҚШ долларини ташкил этди.

    Ўзбекистон ташқи савдо ҳамкор давлатлари сони 210 тага етди.

    Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой (19,7 %), Россия (15,9 %), Қозоғистон (5,9 %), Туркия (3,7 %) ва Корея Республикаси (2,2 %) ҳиссасига тўғри келди.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 390,3 мингта кичик корхона ва микрофирмалар фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда махсус иқтисодий зона ва технопарклар иштирокчилари сони 8 мингдан ошди.

