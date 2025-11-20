14:37, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда махсус иқтисодий зона ва технопарклар иштирокчилари сони 8 мингдан ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда махсус иқтисодий зона (МИЗ), кичик саноат зонаси (КСЗ), технопарк ва кластерлар иштирокчилари (тадбиркорлик субъектлар) сони 8 033 тани ташкил этган.
Шу жумладан:
- МИЗларда – 1070 та;
- КСЗларда – 3199 та;
- Технопаркларда – 3381 та;
- Кластерларда иштирокчилар сони - 383 тани ташкил этган.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.
