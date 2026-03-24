    09:08, 24 Март 2026 | GMT +5

    Ўтган йили Қозоғистонга қарийб 16 миллион хорижий сайёҳ ташриф буюрди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонга ташриф буюрувчи хорижий сайёҳлар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бу ҳақда ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Kazinformнинг расмий сўровига жавобан маълум қилди.

    Фото: Соғлиқни сақлаш вазирлиги

    — 2025 йилда Қозоғистон Республикасига 15,7 миллион хорижий фуқаро ташриф буюрган, — дейилади хабарда.

    Ўтган йили Қозоғистонга ташриф буюрган сайёҳлар сони бўйича ТОП-10 та мамлакат:

    1. Ўзбекистон — 5 590 173 киши;

    2. Қирғизистон — 3 545 701 киши;

    3. Россия Федерацияси — 3 502 093 киши;

    4. Хитой — 968 838 киши;

    5. Тожикистон — 883 758 киши;

    6. Беларусь — 167 116 киши;

    7. Ҳиндистон — 157 845 киши;

    8. Туркия — 135 952 киши;

    9. Озарбайжон — 96 834 киши;

    10. Германия — 95 229 киши.

    Мамлакатга ташриф буюрувчи хорижий сайёҳлар сони ҳар йили ортиб бормоқда.

    — 2020 йилда Қозоғистонга 2 миллион хорижий сайёҳ, 2021 йилда — 1,3 миллион, 2022 йилда — 4,7 миллион, 2023 йилда — 9,2 миллион, 2024 йилда — 15,2 миллион, 2025 йилда — 15,7 миллион сайёҳ ташриф буюрган, — дейилади расмий жавобда.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонга сайёҳлар асосан қайси давлатлардан келиши ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
