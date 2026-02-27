Қозоғистонга сайёҳлар асосан қайси давлатлардан келади
ASTANA. Kazinform — Хориждан келган сайёҳларнинг аксарияти 30 ёшдан 50 ёшгача бўлганлар. Бу ҳақда ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Туризм саноати қўмитаси раиси вазифасини бажарувчи Нурбол Байжанов маълум қилди.
“Туризм соҳаси учун хорижий сайёҳнинг портрети ҳақида маълумотга эга бўлиш муҳимдир. Бу бизнес ва ҳудудларга аниқроқ ва самаралироқ ишлашга ёрдам беради. Бу масалада биз E-qonaq тизими маълумотларига амал қиламиз. Унга кўра, чет элдан келганларнинг аксарияти 30 ёшдан 50 ёшгача. Умуман олганда, сайёҳлар орасида эркаклар устунлик қилади (71%)”, — деди Н. Байжанов Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида.
Унинг сўзларига кўра, чет элликларнинг аксарияти Россия (40%), Ўзбекистон (22%), Хитой (22%), Ҳиндистон (5%), Германия (3,6%), Жанубий Корея (2,6%) ва араб мамлакатларидан келади.
“Ўтган йили Қозоғистон 14 та халқаро туризм кўргазмасида ўз стендини тақдим этди. Учта кўргазмада Kazakh Tourism, қолганларида эса Алмати, Астана шаҳарлари, Алмати, Манғистау, Туркистон ва Ақмола вилоятлари иштирок этди. Барча ҳудудлар Kazakh Tourism билан яқиндан ҳамкорлик қилди. Ва бу йил 12 та халқаро туризм кўргазмасида иштирок этиш режалаштирилган”, — деди қўмита раҳбари.
Аввал хабар қилинганидек, 2025 йилда Қозоғистонга 15,7 миллион хорижий сайёҳ ташриф буюрган.