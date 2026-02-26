2025 йилда Қозоғистонга 15,7 миллион чет эллик сайёҳ ташриф буюрди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг жаҳон туризм рейтингидаги ўрни мустаҳкамланмоқда. Бу ҳақда ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Туризм саноати қўмитаси раиси вазифасини бажарувчи Нурбол Байжанов маълум қилди.
— 2025 йилда туризм соҳаси барқарор ўсишни кўрсатди. Ички ва ташқи туризмда, шунингдек, жойлаштириш ўринлари томонидан кўрсатиладиган хизматлар ҳажмида ўсиш кузатилди. 2025 йилнинг 9 ойи натижаларига кўра, жойлаштириш ўринлари хизматларидан фойдаланган маҳаллий сайёҳлар сони 6,7 миллион кишини ташкил этди, бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 741,3 минг кишига кўп. Ўтган йили мамлакатга турли туристик мақсадларда 15,7 миллион чет эллик (2024 йилда - 15,3 миллион киши) ташриф буюрган. Бунга меҳнат мигрантлари ва доимий яшаш учун келганлар кирмайди. Бу ижобий динамика хорижий бозорлардан мамлакатга қизиқишнинг ортганидан далолат беради, — деди Н. Байжанов Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида.
Унинг сўзларига кўра, меҳмонхоналар, дам олиш марказлари ва ижарага бериладиган уйларни ўз ичига олган жойлаштириш ўринларининг умумий даромади 268 миллиард тенгени ташкил этди, бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 44 миллиард тенгега кўп. Жойлаштириш ўринлари сони 4499 тага етди.
— Қозоғистон жаҳон туризм рейтингидаги ўрнини мустаҳкамламоқда. Жаҳон иқтисодий форумининг глобал индексида Қозоғистон 119 мамлакат орасида 52-ўринга кўтарилди, илгари у 66-ўринда эди. Бу сайёҳлар учун қулай шароитлар яратиш ва уларнинг хавфсизлигини ошириш, инфратузилмани яхшилаш ва туристик объектларнинг қулайлигини ошириш бўйича тизимли ишлар натижаларини акс эттиради, — деди қўмита раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Озарбайжонга сайёҳлар оқими бўйича Марказий Осиё давлатларида етакчилик қилмоқда.