Қозоғистон Озарбайжонга сайёҳлар оқими бўйича Марказий Осиё давлатларида етакчилик қилмоқда
ASTANA. Kazinform – 2026 йил январь ойида Озарбайжонга 181 мингдан ортиқ хорижий фуқаро ташриф буюрган, Қозоғистондан келган сайёҳлар орасида сезиларли ўсиш қайд этилган, деб хабар беради Kazinformнинг Бокудаги мухбири Давлат туризм агентлигига таяниб.
Бу даврда мамлакатга 181 637 нафар хорижий фуқаро ташриф буюрди, бу 2025 йил январь ойига нисбатан 8984 тага ёки 5 фоизга кўп. Марказий Осиёдан, асосан Қозоғистон ва Ўзбекистондан келган сайёҳларнинг ўсиши айниқса сезиларли бўлди.
Қозоғистондан келган сайёҳлар сони 5676 тага етди, бу ўтган йилга нисбатан 2,5 фоизга кўп, бу Озарбайжонга сайёҳлик ва бизнес йўналиши сифатида қизиқишнинг сақланиб қолганлигини тасдиқлайди. Шу билан бирга, Ўзбекистондан келган сайёҳлар оқими 5130 тага ошди.
Бошқа асосий ўсиш мамлакатлари қаторига Россия (42 342), Туркия (36 536) ва Эрон (15 399) кирди. Ҳиндистондан 9 070 нафар ва Саудия Арабистонидан 8976 нафар сайёҳ кириб келди, бу ўтган йилга нисбатан 44,9 фоизга ўсишни англатади. Энг йирик ўнта бозор қаторига Грузия (8734), Покистон (6758) ва Исроил (4972) ҳам кирди.
2026 йилдан бошлаб Озарбайжон саёҳатларни рағбатлантириш, мамлакат ҳақида хабардорликни ошириш ва халқаро туризм бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш учун рақамли ва анъанавий реклама каналларидан фаолроқ фойдаланишни режалаштирмоқда.