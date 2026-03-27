UEFА Ақтау шаҳридаги янги стадион концепциясини тасдиқлади
ASTANA. Kazinform — Ақтау шаҳридаги янги стадион концепцияси UEFА вакиллари томонидан маъқулланди. Бу ҳақда Манғистау вилояти қурилиш департаменти бошлиғи Айдос Хамиев Facebookда маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Ушбу объект Каспий денгизи соҳилида, Самал микрорайонида қурилиши режалаштирилган.
Унинг сўзларига кўра, объект нафақат спорт майдони, балки шаҳарнинг меъморий ёдгорлигига айланиши ва унинг сайёҳлик жозибадорлигини ошириши керак.
Лойиҳа 10 000 ўриндиқли стадион қуришни кўзда тутади. Ушбу сиғим халқаро стандартларга жавоб берадиган ҳолда тўлиқ сиғим ва жонли ўйин муҳитини таъминлаш учун танланган.
UEFА томонидан концепция 2026 йил 10 мартда тасдиқланган. Бу Ақтау шаҳрига келажакда 4-тоифадаги расмий халқаро ўйинларни ўтказиш имконини беради.
Мажмуа таркибида шунингдек, ёш спортчиларни тайёрлаш ва ҳудуднинг спорт инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган замонавий футбол академияси ҳам бўлади.
Ҳозирда лойиҳа ҳужжатлари кўриб чиқиш учун Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлигига тақдим этилди. Режаларга кўра, лойиҳалаш босқичи 2026 йил охирига қадар якунлангандан сўнг, қурилишнинг аниқ бошланиш ва якунланиш саналари аниқланади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистоннинг бир қанча ҳудудларида янги стадионлар қурилади.