13:40, 09 Апрель 2026 | GMT +5
Туркиянинг Усмония шаҳрида сув тошқинлари оқибатида икки киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Туркиянинг Усмония провинциясининг бир нечта ҳудудларида сув тошқинлари оқибатида икки киши ҳалок бўлди, деб хабар берди АЗЕРТАДЖ.
Ғайритабиий ёғингарчилик туфайли Саврун дарёси ўз ўзанидан тошиб, Кадирли туманининг бир қисмини сув босди. Натижада бир нечта кўприклар ва бинолар вайрон бўлди.
Сувда машиналар ҳам оқизиб кетилди. Машиналардан бирида бўлган икки киши ҳалок бўлди.
Офат ҳудудига яқин провинциялардан қутқарувчилар юборилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Доғистонда сув тошқини туфайли икки мингдан ортиқ уй сув остида қолган. Бу мамлакатдаги сув тошқини 6 кишининг ҳаётига зомин бўлган, 200 дан ортиқ одам қутқарилган. Жабрланганларнинг умумий сони 6200 дан ошгани ҳақида хабар берган эдик.