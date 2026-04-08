Доғистонда сув тошқини: Олти киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Доғистондаги сув тошқини олти кишининг ҳаётига зомин бўлди ва 200 дан ортиқ одам қутқарилди. Жабрланганларнинг умумий сони 6200 дан ошди, деб хабар беради Kazinform.
Россия Фавқулодда вазиятлар вазирлиги раҳбари Александр Куренковнинг сўзларига кўра, республикада минтақавий фавқулодда ҳолат эълон қилинган, бироқ у тез орада федерал даражага кўтарилади.
"Натижаларга асосланиб, ҳукумат комиссияси тез орада фавқулодда ҳолатни кўтариш-кўтармаслик тўғрисида қарор қабул қилади", - деди у.
ТАСС хабарига кўра, 2026 йил 4-5 апрель кунлари минтақага иккинчи циклон оғир об-ҳаво шароитини келтириб чиқарди.
"Вазият Геджух сув омбори тўғонининг ёрилиши янада оғирлашди. Бу Мамедкала поселкасидаги хусусий уйларни сув босишига ва “Кавказ” федерал автомагистралида транспорт ҳаракатининг чекланишига олиб келди. Шу билан бирга, Россия Фавқулодда вазиятлар вазирлиги бўлинмалари 200 дан ортиқ одамни қутқарди. Афсуски, олти киши ҳалок бўлди", - деди Фавқулодда вазиятлар вазири.
Вазир сув тошқинидан жабр кўрганларга мақсадли ёрдам, жумладан, молиявий тўловлар кўрсатилаётганини таъкидлади.
Доғистон Республикасида Геджух сув омбори тўғони қулаши оқибатида ҳалок бўлганларнинг оилаларига суғурта тўловлари жами 3 миллион рублни ташкил этади.