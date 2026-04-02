Туркия онлайн: мамлакат интернетда ўтказиладиган вақт бўйича дунёда етакчилик қилмоқда
АSTANА.Кazinform — Туркия глобал кўрсаткичлардан ошиб кетмоқда ва интернетни ҳаёт, алоқа ва контент истеъмолининг асосий воситасига айлантирмоқда, деб хабар беради Кazinform агентлигининг Анқарадаги ўз мухбири.
Туркия интернетда энг фаол мамлакат сифатида тан олинди. Global Digital Report 2026 нинг янги маълумотларига кўра, аҳоли ҳафтасига 41 соат 37 дақиқа интернетда вақт ўтказади. Бу глобал ўртача 33 соат 27 дақиқадан анча юқори.
Дарҳақиқат, Туркия аҳолиси ҳафтанинг чорак қисмини интернетда ўтказади. Ижтимоий тармоқлардаги фаоллик жуда ажойиб. Фойдаланувчилар ҳафтасига тахминан 25 соат интернетда вақт ўтказадилар, бу глобал ўртача кўрсаткичдан анча юқори.
Instagram мамлакатдаги энг машҳур платформа бўлиб, фойдаланувчилар унга кунига деярли икки соат вақт сарфлашади. YouTube фойдаланувчилари 1 соат 28 дақиқа, TikTok фойдаланувчилари эса ҳар куни тахминан 1 соат 25 дақиқа вақт сарфлашади.
2025 йил кузига келиб, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари сони 62,3 миллионга етади — бу мамлакат аҳолисининг 70% дан ортиғини ташкил қилади.
Мутахассислар бу рақамларни ёшларнинг юқори улуши, мобил интернетнинг мавжудлиги ва рақамли хизматларнинг машҳурлиги билан боғлайдилар.
Эслатиб ўтамиз, Туркияда 1 апрелдан бошлаб 5G тармоғи тижорат мақсадларида ишга туширилади.