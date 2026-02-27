Туркияда 1 апрелдан бошлаб 5G тармоғи тижорат мақсадларида ишга туширилади
ASTANА. Кazinform – 1 апрелдан бошлаб Туркиянинг мобил операторлари бешинчи авлод алоқа тармоғи – 5G технологиясини тижорат асосида ишга туширадилар, деб хабар беради Каzinform мухбири.
5G тармоғининг ишга туширилиши ҳақида Туркия транспорт ва инфратузилма вазири Абдулқодир Уралўғли эълон қилди. Унинг сўзларига кўра, янги технология маълумотлар узатиш тезлигини сезиларли даражада оширади ва 20 Гбит/с гача етказади.
Вазирнинг сўзларига кўра, 23 февраль куни Туркияда биринчи мобил телефон қўнғироғи амалга оширилганига 22 йил тўлади. Тарихий суҳбат 1994 йилда ўша пайтдаги Бош вазир Тансу Чиллер ва Президент Сулаймон Демирел ўртасида бўлиб ўтган. Ўшандан бери мамлакат биринчи ва иккинчи авлод тармоқларидан 4G ва 5G стандартларига ўтди.
2025 йил октябрь ойида бўлиб ўтган частотали аукцион натижаларига кўра, мамлакатнинг учта энг йирик мобил операторларига 5G технологиясини жорий этиш лицензиялари берилди. Бундан ташқари, инфратузилмани ривожлантириш ишлари параллел равишда амалга оширилди. Туркияда оптик толали тармоқларнинг умумий узунлиги 657 минг километрга етди.
Ҳозирда мамлакатда 99 миллиондан ортиқ мобил алоқа абонентлари мавжуд. Улардан 91 миллиони 4,5G тармоғидан фойдаланади.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, 5G нинг жорий этилиши онлайн ўйинлар, телемедицина, шу жумладан масофавий операциялар каби соҳаларнинг ривожланишига туртки беради. Бу шунингдек, иқтисодиёт ва давлат хизматларининг рақамли трансформациясини тезлаштиради.
