    Tuman, izg‘irin, yaxvonlik: Qozog‘istonda 27 noyabr kuni ob-havo qanday bo‘ladi

    ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK 27 noyabr uchun ob-havo ma’lumotini e’lon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Qozog‘istonning shimoli va sharqida atmosfera frontal qismlarining o‘tishi tufayli beqaror ob-havo saqlanib qoladi. Biroz yog‘ingarchilik, izg‘irin va yaxvonlik bo‘lishi mumkin.

    Mamlakatning qolgan qismida antisiklon tizmasi ob-havoga ta’sir qiladi, asosan yog‘ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi.

    Respublika bo‘ylab tuman tushadi, shimol, sharq va janubi-sharqda shamol kuchayadi. Jetisu viloyatida shamol tezligi 22 m/s ga, Sharqiy Qozog‘iston va Abay viloyatlarida esa 25 m/s gacha yetadi. Ushbu ikki hududda, shuningdek, Shimoliy Qozog‘iston va Pavlodar viloyatlarida qor yog‘ishi va bo‘ron bo‘lishi mumkin.

    Astanada kun qisman bulutli bo‘ladi, havo harorati taxminan 0 daraja bo‘ladi. Shaharda qor aralash yomg‘ir yog‘ishi mumkin.

    Almatida ob-havo iliq, yog‘ingarchiliksiz bo‘ladi. Termometr +12+14 °C ni ko‘rsatadi.

    Turkiston viloyatida ob-havo bulutli bo‘ladi, ammo yog‘ingarchiliksiz bo‘ladi.

    Qizilo‘rda viloyatida tarqoq bulutlar bo‘ladi, havo harorati +11+13 daraja bo‘ladi. Ayrim joylarga tuman tushadi.

    G‘arbiy Qozog‘iston viloyatida ham tarqoq bulutlar bo‘ladi. Ob-havo yog‘ingarchiliksiz bo‘ladi.

    Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonda havo harorati -13°C gacha tushishi haqida xabar bergan edik.

    Сўнгги хабарлар
