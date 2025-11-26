18:36, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қиш яқинлашмоқда: Қозоғистонда ҳаво ҳарорати -13°C гача тушади
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК синоптиклари 27-29 ноябрь кунлари республикада кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Ҳозирча об-ҳаво қозоғистонликларни хурсанд қилишда давом этмоқда: антициклон асосан очиқ ва қуруқ об-ҳавони таъминлаяпти.
“Мамлакатнинг фақат фронтал қисмлари фаол бўлган шимолида ва шарқида ёмғир ёғиб, айрим туманларда қор ёғиши кутилмоқда”, – дейилади хабарда.
Бироқ, совуқ ҳаво массалари билан таъминланган антициклон деярли бутун мамлакат бўйлаб ҳароратнинг пасайишига олиб келади.
29 ноябрда Қозоғистоннинг шимолий ярмида кечаси ҳаво ҳарорати -8-13°С гача, жанубий ярмида эса -2-7°С гача тушади.