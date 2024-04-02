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    21:19, 02 Апрел 2024 | GMT +6

    Тимофей Скатов Италиядаги турнирининг иккинчи босқичига чиқди

    Тимофей Скатов
    Фото: olympic.kz

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 277-ракеткаси Тимофей Скатов Барлетта (Италия) шаҳрида ўтказилаётган челленжер турнирининг иккинчи даврасига йўл олди.

    Биринчи даврада қозоғистонлик теннисчига жаҳон рейтингида 626-ўринни эгаллаб турган корт эгаси Андреа Гуэррири рақиблик қилди.

    Уч соату 35 дақиқа давом этган баҳсда Скатов рақибини 6:4, 4:6, 7:5 ҳисобида мағлуб этди.

    Тимофей 4 эйс билан 16 та брейк-пойнтдан 8 тасини фойдаланди. Андреа 7 та брейк (19 брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Тимофей Скатов чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 166-ракеткаси, Австрия вакили Филип Мисолич билан куч синашади.

    Теглар:
    Теннис Спорт Тимофей Скатов
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Жарасқан Нұрыбаев
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