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    17:36, 19 Март 2024 | GMT +6

    Тимофей Скатов Хорватиядаги мусобақани ғалаба билан бошлади

    тимофей скатов
    Фото: skatov_timofey/Instagram

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 273-ракеткаси Тимофей Скатов Задар (Хорватия) шаҳрида ўтказилаётган челленжер турнирини ғалаба билан бошлади.

    Қозоғистонлик теннисчи биринчи даврада дунёнинг 218-ракеткаси австриялик Деннис Новак билан тўқнаш келди.

    Қизғин кечган баҳсда Скатов биринчи партиядаги тай-брейкда 7:6 (7:5) ҳисобида ғалаба қозонди.

    Новак иккинчи сетда 7:6 (7:5) ҳисобида муваффақиятли ўйнади. Кеча учинчи партияда 1:1 ҳисоби қайд этилганда ўйин қолдирилди.

    Бугун давом этган мусобақада Тимофей кетма-кет бешта геймда ғалаба қозонди — 6:1.

    Деярли уч соат давом этган ўйинда Скатов 1 та эйс ва 12 та брейк-пойнтдан тўрттасини фойдаланди. Новак 3 та эйс, 2 брейк (3 брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Тимофей Скатов чорак финалга чиқиш учун 247-ўринни эгаллаб турган италиялик Алессандро Жаннесси билан беллашади.

    Италиялик спортчи биринчи даврада дунёнинг 107-ракеткаси, ушбу мусобақанинг 2-ракеткаси франциялик Корентин Мутени 5:7, 6:2, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.

    Теглар:
    Теннис Спорт
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Жарасқан Нұрыбаев
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