Тимофей Скатов Хорватиядаги мусобақани ғалаба билан бошлади

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 273-ракеткаси Тимофей Скатов Задар (Хорватия) шаҳрида ўтказилаётган челленжер турнирини ғалаба билан бошлади.

Қозоғистонлик теннисчи биринчи даврада дунёнинг 218-ракеткаси австриялик Деннис Новак билан тўқнаш келди.

Қизғин кечган баҳсда Скатов биринчи партиядаги тай-брейкда 7:6 (7:5) ҳисобида ғалаба қозонди.

Новак иккинчи сетда 7:6 (7:5) ҳисобида муваффақиятли ўйнади. Кеча учинчи партияда 1:1 ҳисоби қайд этилганда ўйин қолдирилди.

Бугун давом этган мусобақада Тимофей кетма-кет бешта геймда ғалаба қозонди — 6:1.

Деярли уч соат давом этган ўйинда Скатов 1 та эйс ва 12 та брейк-пойнтдан тўрттасини фойдаланди. Новак 3 та эйс, 2 брейк (3 брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

Тимофей Скатов чорак финалга чиқиш учун 247-ўринни эгаллаб турган италиялик Алессандро Жаннесси билан беллашади.

Италиялик спортчи биринчи даврада дунёнинг 107-ракеткаси, ушбу мусобақанинг 2-ракеткаси франциялик Корентин Мутени 5:7, 6:2, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.