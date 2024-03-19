Тимофей Скатов Хорватиядаги мусобақани ғалаба билан бошлади
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 273-ракеткаси Тимофей Скатов Задар (Хорватия) шаҳрида ўтказилаётган челленжер турнирини ғалаба билан бошлади.
Қозоғистонлик теннисчи биринчи даврада дунёнинг 218-ракеткаси австриялик Деннис Новак билан тўқнаш келди.
Қизғин кечган баҳсда Скатов биринчи партиядаги тай-брейкда 7:6 (7:5) ҳисобида ғалаба қозонди.
Новак иккинчи сетда 7:6 (7:5) ҳисобида муваффақиятли ўйнади. Кеча учинчи партияда 1:1 ҳисоби қайд этилганда ўйин қолдирилди.
Бугун давом этган мусобақада Тимофей кетма-кет бешта геймда ғалаба қозонди — 6:1.
Деярли уч соат давом этган ўйинда Скатов 1 та эйс ва 12 та брейк-пойнтдан тўрттасини фойдаланди. Новак 3 та эйс, 2 брейк (3 брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Тимофей Скатов чорак финалга чиқиш учун 247-ўринни эгаллаб турган италиялик Алессандро Жаннесси билан беллашади.
Италиялик спортчи биринчи даврада дунёнинг 107-ракеткаси, ушбу мусобақанинг 2-ракеткаси франциялик Корентин Мутени 5:7, 6:2, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.