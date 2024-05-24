Тимофей Скатов Германиядаги мусобақанинг ярим финалига чиқди

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 242-ракеткаси Тимофей Скатов Аугсбург (Германия) шаҳрида бўлиб ўтаётган челленжер турнирининг ярим финалига чиқди.

Мусобақанинг 1-ракеткаси сифатида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи чорак финалда дунё рейтингида 329-ўринни эгаллаб турган америкалик Тоби Алекс Кодат билан учрашди.

Бир соату 42 дақиқа давом этган баҳсда Скатов 7:6 (7:4), 6:4 ҳисобида зафар қучди. Тимофей 6 та брейк-пойнтдан 5 тасини фойдаланди. Кодат 3 та эйс, 4 брейк (10 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

Тимофей Скатов финалга чиқиш учун дунёнинг 310-ракеткаси, Германия вакили Даниэль Мазур билан куч синашади. У чорак финалда ҳамюрти Лукас Герчни мағлуб этди - 6:3, 6:2.