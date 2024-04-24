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    18:40, 24 Апрел 2024 | GMT +6

    Тимофей Скатов Чехиядаги турнирнинг чорак финалига чиқди

    Тимофей Скатов
    Фото: olympic.kz

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 271-ракеткаси Тимофей Скатов Остравада (Чехия) ўтказилган челленжер турнирида чорак финалга чиқди.

    Қозоғистонлик теннисчи иккинчи даврада дунёнинг 216-ракеткаси испаниялик Даниэль Ринконга қарши кортга чиқди.

    Қизғин кечган биринчи партияда Скатов тай-брейкда ғолиб бўлди - 7:6 (7:3).

    Иккинчисида испаниялик спортчи ғалаба қозонди - 6:3.

    Учинчи, ҳал қилувчи сетда Тимофей ҳисобни оширди - 6:3.

    Уч соатдан ортиқ давом этган баҳсда Скатов 1 та эйс амалга оширди ва 14 та брейк-пойнтдан атиги 4 тасидан фойдаланди. Ринкон 11 эйс, 4 брейк (9 брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Тимофей Скатов ярим финал йўлланмаси учун жаҳоннинг 225-ракеткаси чехиялик Зденек Колар ёки дунёнинг 351-рақамли Филип Никод билан учрашади.

    Т.Скатов айни дамда ATP Live рейтингида 255-ўринда бормоқда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Юлия Путинцева Мадрид мастерс турнирининг иккинчи босқичига йўл олгани ҳақида ёзган эдик.

    Теглар:
    Теннис Спорт
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Жарасқан Нұрыбаев
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