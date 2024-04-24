Тимофей Скатов Чехиядаги турнирнинг чорак финалига чиқди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 271-ракеткаси Тимофей Скатов Остравада (Чехия) ўтказилган челленжер турнирида чорак финалга чиқди.
Қозоғистонлик теннисчи иккинчи даврада дунёнинг 216-ракеткаси испаниялик Даниэль Ринконга қарши кортга чиқди.
Қизғин кечган биринчи партияда Скатов тай-брейкда ғолиб бўлди - 7:6 (7:3).
Иккинчисида испаниялик спортчи ғалаба қозонди - 6:3.
Учинчи, ҳал қилувчи сетда Тимофей ҳисобни оширди - 6:3.
Уч соатдан ортиқ давом этган баҳсда Скатов 1 та эйс амалга оширди ва 14 та брейк-пойнтдан атиги 4 тасидан фойдаланди. Ринкон 11 эйс, 4 брейк (9 брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Тимофей Скатов ярим финал йўлланмаси учун жаҳоннинг 225-ракеткаси чехиялик Зденек Колар ёки дунёнинг 351-рақамли Филип Никод билан учрашади.
Т.Скатов айни дамда ATP Live рейтингида 255-ўринда бормоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Юлия Путинцева Мадрид мастерс турнирининг иккинчи босқичига йўл олгани ҳақида ёзган эдик.