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    22:19, 25 Июл 2023 | GMT +6

    Теннис бўйича Президент кубоги: 19 ёшли Ислам Оринбасар иккинчи босқичга чиқди

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    Фото: Қозоғистон теннис федерацияси
    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик уч теннисчи Астана шаҳрида ўтказилаётган Президент кубоги учун даъвогарлар турнирининг иккинчи босқичига йўл олди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Дмитрий Попко Президент кубогидаги илк учрашувини ўтказди.

    У туркиялик Корай Кирчини 6:4, 4:6, 6:1 ҳисобида мағлуб этди.

    Д. Попко чорак финалга чиқиш учун ўзбекистонлик Ҳумоюн Султонов билан беллашади.

    Президент кубогининг ўтган йилги финалчиси Денис Евсеев янги зеландиялик Ажит Раидан устун келди – 6:4, 6:1. Унинг навбатдаги рақиби Исроил вакили Орель Кимхи.

    Яна бир қозоғистонлик 19 ёшли Ислам Оринбасар дунёнинг 616-ракеткаси ҳиндистонлик Пржвал Девни 6:4, 1:6, 6:3 ҳисобида мағлуб этди. Теннисчилар кортда икки соатдан кўпроқ вақт давомида ўйнашди.

    Энди Ислам мусобақанинг 2-ракеткаси, янгизеландиялик Бенжамин Лок билан беллашади.

    Теглар:
    Астана Теннис Спорт
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