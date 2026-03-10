Сунъий интеллектдан фойдаланишда ўқитувчилар нималарни эътиборга олишлари керак
АSTANА.Кazinform - Қозоғистон мактаб амалиётига сунъий интеллект технологияларини жорий этиш бўйича методологик асосни тасдиқлади. Тегишли талаблар ва чекловлар И. Алтинсарин номидаги Миллий таълим академияси томонидан ишлаб чиқилган ҳужжатда кўрсатилган. Бу ҳақда ҚР Таълим-маориф вазирлиги хабар берди.
Методологияни ишлаб чиқишда асосий тамойил шундаки, сунъий интеллект ўқитувчининг ўрнини босмайди. Сунъий интеллект фақат дарсларни тайёрлаш, материални мослаштириш ва таҳлил қилишда ёрдам берадиган восита сифатида қаралади. Ўқувчини баҳолаш, дарс мазмунини танлаш ва якуний қарор қабул қилиш ҳуқуқи бутунлай ўқитувчининг ваколатида қолади. Ўқув натижаларини тўлиқ автоматлаштиришга йўл қўйилмайди. Шунинг учун, сунъий интеллект томонидан тайёрланган ҳар қандай материал ўқитувчи томонидан текширилиши керак.
Ҳужжатда рақамли хавфсизликка алоҳида эътибор қаратилган. Бошқа нарсалар қаторида, унда ўқувчиларнинг шахсий маълумотлари учинчи томон хизматларига киритилиши мумкин эмаслиги ва дарсда ишлатиладиган платформалар қонунчилик талабларига жавоб бериши кераклиги айтилган. Бундан ташқари, академик яхлитликни сақлашга алоҳида эътибор қаратилган. Талабалар сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган ишларини ўз ишлари сифатида тақдим эта олмайдилар ва агар керак бўлса, ўқитувчилар вазифани қайта тайинлашлари мумкин.
Методик тавсия ўқитувчиларга синфда Canva, ChatGPT, Gemini Storybook, Notebook LM, Reading Coach, Google Lens ва бошқа хизматлардан фойдаланиш учун тайёр алгоритмлар ва сценарийларни тақдим этади. Бу ўқитувчига тушадиган маъмурий юкни камайтиради ва уларга ўқув материалларини ўқувчининг индивидуал хусусиятларига мослаштириш имконини беради.
Методик тавсия И. Алтинсарин номидаги Миллий таълим академиясининг расмий веб-сайтида мавжуд. Ундан ўқитувчилар, методистлар, таълим ташкилотлари раҳбарлари ва талабалар фойдаланиши мумкин. Ушбу қадам мактабларнинг рақамли трансформациясини тизимли равишда қўллаб-қувватлашга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил охирига келиб, генератив сунъий интеллект иш жараёнининг асосий воситаларидан бирига айланди.