Дунё бўйлаб ва Қозоғистонда қанча ишчи сунъий интеллектдан фойдаланади
ASTANA. Kazinform – 2025 йил охирига келиб, генератив сунъий интеллект иш жараёнининг асосий воситаларидан бирига айланди. Бугунги кунда дунёда қарийб ҳар олтинчи ходим нейротармоқлардан фойдаланмоқда. Бу ҳақда Energyprom.kz таҳлилий шарҳида, Microsoft компаниясининг СИ технологиялари тарқалиши бўйича ҳисоботига таяниб маълум қилинган, деб хабар беради Kazinform.
Тадқиқот маълумотларига кўра, сайёранинг меҳнатга лаёқатли аҳолиси орасида генератив сунъий интеллектдан фойдаланиш даражаси 16,3 фоизга етган. Бу шуни англатадики, ChatGPT ва бошқа хизматларни ўз ичига олган нейротармоқлари тобора кўпроқ ишчилар томонидан профессионал фаолиятда фаол фойдаланилмоқда.
Ишчи аҳолининг 64 фоизи сунъий интеллектдан фойдаланадиган БАА ва 60,9 % билан Сингапур технологияларни жорий этиш бўйича етакчилар ҳисобланади. Юқори кўрсаткичлар Норвегияда (46,6%), Ирландияда (44,6%), Францияда (44%), Испанияда (41,8%), Янги Зеландияда (40,5%), Буюк Британия ва Нидерландияда (ҳар бири 38,9%) ва Қатарда (38,3%) ҳам қайд этилган.
Марказий Осиё ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари орасида Қозоғистон етакчиликни эгаллади. 2025 йилнинг иккинчи ярмида мамлакатнинг ишчи аҳолисининг 13,7% генератив сунъий интеллектдан фойдаланган. Ундан кейин Беларусь (8,4%), Қирғизистон (8,2%) ва Россия (8%).
Арманистон, Ўзбекистон, Тожикистон ва Туркманистон минтақада сунъий интеллектни қўллаш даражаси энг паст бўлган давлатлар қаторида. Бироқ, барча Марказий Осиё ва ЕОИИ мамлакатлари 2025 йилнинг биринчи ярмига нисбатан ўсишни қайд этди. Қозоғистон энг катта ўсишни кўрсатди, олти ой ичида 1,1 фоиз пунктга ошди.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, сунъий интеллектни қўллаш бўйича мамлакатлар ўртасидаги тафовут тобора сезиларли бўлиб бормоқда. БАА фойдаланувчи базаси 64 фоизни ташкил этса, Камбоджада бу кўрсаткич атиги 5,1 фоизни ташкил этади. Туркманистон, Тожикистон ва Афғонистонда ҳам паст кўрсаткичлар кузатилмоқда, тахминан 5,6%.
Мутахассислар бу фарқларни рақамли инфратузилма, таълим ва тартибга солиш тизимига инвестициялар даражаси билан боғлайдилар. Баъзи мамлакатлар сунъий интеллектни давлат бошқаруви ва иқтисодиётга интеграция қилмоқда, бошқалари эса асосий рақамли кириш ва рақамли саводхонликни ошириш муаммоларини ҳал қилишда давом этмоқда.
Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Қозоғистоннинг кўрсаткичлари минтақавий ўртача кўрсаткичдан юқори, бироқ глобал етакчилар билан тафовут сезиларли даражада сақланиб қолмоқда. Кейинги ривожланиш рақамли инфратузилмага инвестициялар, кадрлар тайёрлаш ва сунъий интеллект соҳасидаги миллий лойиҳаларнинг самарадорлигига боғлиқ бўлади.