Silk Way Star финалини 120 миллион томошабин томоша қилди — Еркежан Кунтуған
ASTANА. Кazinform — Jibek Joly телеканалининг бошқарувчи директори Еркежан Кунтуған Марказий коммуникациялар хизматида Silk Way Star лойиҳаси финали ҳақидаги асосий фактларни эълон қилди.
Унинг сўзларига кўра, бу йил халқаро ҳакамлар ҳайъати ва томошабинлар овоз беришининг умумий натижалари тақдим этилди. Овоз беришда турли мамлакатлардан 508 287 киши иштирок этди. Бу минтақадаги вокал телевизион лойиҳалари учун энг юқори кўрсаткичлардан бири ва танловга халқаро қизиқишнинг яққол кўрсаткичидир.
Еркежан Кунтуған якуний натижалар аралаш тизим бўйича аниқланганини таъкидлади: 50% — томошабинлар овози, 50% — ҳакамлар ҳайъати овози.
— Silk Way Star Осиёнинг маданий хилма-хиллигини бирлаштирган ноёб платформага айланди. Лойиҳа мусиқа мамлакатлар ўртасидаги ўзаро тушунишни чуқурлаштириши ва мулоқот учун имконият яратиши мумкинлигини кўрсатди. Томошабинларнинг фаоллиги минтақада халқаро форматларга юқори қизиқиш борлигини исботлайди, — деди у.
Шунингдек, у томошабинлар овоз бериш натижаларини эълон қилди.
— Мишель Жозефь (Мўғулистон) — 112 241 овоз, Мадинабону Одилова (Ўзбекистон) — 85 443, Чжан Хэ Сюань (Хитой) — 73 662, Язмин Азиз (Малайзия) — 73 609, Саро Геворгян (Арманистон) — 73 160, Автандил Абесламидзе — 46 027, ALEM (Қозоғистон) — 32 145, — дея маълум қилди Еркежан Кунтуған.
Еркежан Кунтуганнинг айтишича, жами 43 давлатдан томошабинлар овоз берган. Энг кўп овоз Қозоғистон, Хитой, Мўғулистон, АҚШ, Россия, Туркия, Германия, Сингапур, Индонезия, Ўзбекистон, Грузия ва Малайзиядан берилган.
Шунингдек, у лойиҳа финали Қозоғистонда Jibek Joly телеканалида жонли эфирда намойиш этилгани, Қирғизистон, Озарбайжон, Тожикистон ва Мўғулистонда ҳамкор каналларда параллел трансляция ташкил этилганини маълум қилди.
Еркежан Кунтуғаннинг сўзларига кўра, финални бутун дунё бўйлаб тахминан 120 миллион томошабин телевидение ва стриминг хизматлари орқали томоша қилган.
Эслатиб ўтамиз, кеча Астанада «Silk Way Star» халқаро лойиҳасининг гранд финали якунланди ва Мишель Жозеф (Монголия) лойиҳа ғолибига айланди.
Аввалроқ Кazinform пойтахтда бўлиб ўтган “ Silk Way Star” вокал мега-лойиҳасининг гранд финалидан фоторепортаж тақдим этган эди.