Silk Way Star 2025: Гранд финал ғолиби - Мишель Жозеф
ASTANА. Кazinform – Бугун Астанада " Silk Way Star" халқаро лойиҳасининг гранд финали якунланди ва лойиҳа ғолиби ғолиби Мишель Жозеф (Мўғулистон) бўлди.
Jibek Joly телеканали Осиёнинг биринчи вокал мега-лойиҳаси - Silk Way Starнинг якуний шоусини намойиш этди. Лойиҳа тахминан 1 миллиард кишини қамраб олди.
Лойиҳа аудиторияси Бокудан Улан-Баторгача бўлган улкан ҳудудни қамраб олди. Финал Озарбайжондаги Space TV, Тожикистондаги «Сафина», Қирғизистондаги «Музыка» және «Маданият», Мўғулистондаги UBS ва «АИСТ Глобал», Ўзбекистондаги Zor TV ва Грузиядаги Georgian Times каналларида намойиш этилди.
Лойиҳа 12 мамлакатдан келган санъаткорларни бир саҳнада бирлаштирди: Қозоғистон, Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Хитой, Қирғизистон, Малайзия, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Корея.