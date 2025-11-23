Silk Way Star: маданият ва маҳорат, услуб ва овоз бир жойда жам бўлган платформа
ASTANА. Кazinform — Астана ёрқин ҳис-туйғулар, маданий бирлик ва катта ижод марказига айланди. Мўғулистонлик қўшиқчи Мишель Жозеф пойтахтда бўлиб ўтган " Silk Way Star " вокал мега-лойиҳасининг гранд финалида ғолиб чиқди.
Финал муҳити танлов бошланишидан олдин жонли эфирда сезиларли эди.
Томошабинлар қизил гилам бўйлаб юрган иштирокчиларни, халқаро ҳакамлар ҳайъати аъзоларини, ОАВ вакилларини ва кеча меҳмонлари бўлган қозоғистонлик санъаткорларни олқишладилар.
Томошабинлар махсус олқишлар билан кутиб олишди ва кечанинг махсус меҳмони, қозоғистонлик қўшиқчи Димаш Қудайбергенни олқишладилар.
Расмий қисм Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг табрик нутқи билан очилди, уни Қозоғистон Республикаси Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин ўқиб эшиттирди.
Давлат раҳбари ўзининг табрик нутқида Silk Way Star Осиё мамлакатлари ўртасида маънавий ҳамкорликни ривожлантириш ва халқлар ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлашга қаратилган ноёб ташаббус эканлигини таъкидлади.
Бу сўзлар бирлашган, маданиятлараро ва ижодий кеча учун оҳангни белгилаб берди. Улар нафақат залдаги меҳмонлар, балки саҳнага чиқишга тайёргарлик кўраётган саҳна ортидаги иштирокчилар томонидан ҳам катта иштиёқ билан қабул қилинди.
Биринчи қўшиқ бошланганида, вокалистлар ўзларининг якуний чиқишларини тақдим этиш учун навбат билан саҳнага чиқишди.
Финалда Малайзия, Грузия, Хитой, Арманистон, Мўғулистон, Ўзбекистон ва Қозоғистон вакиллари чиқиш қилишди.
Уларнинг ҳар бири ўз она тилида қўшиқ ижро этиб, саҳнани ўз халқининг анъаналари, турли услублари ва маданий кодлари орқали саёҳат майдончасига айлантирди.
Саҳнада чиқишлар жуда таъсирли кўринарди: ёруғлик аниқ ўрнатилган, саҳналар ва тасвирлар аниқ кўриниб турарди ва ҳар бир рақамда қозоғистонлик стилистлар томонидан махсус тайёрланган тасвирлар ишлатилган.
Айни пайтда, саҳна ортида иш қизғин давом этаётган эди. Стилистлар якуний ишларни бажаришарди, хореографлар эса қисқа кўрсатмалар беришарди. Финалчиларнинг қариндошлари ижрочиларнинг ўзларидан ҳам кўпроқ ҳаяжонланишди. Бироқ, ҳар бир чиқиш томошабинлар томонидан гулдурос қарсаклар билан кутиб олинди.
Қозоғистон халқ артисти Димаш Қудайберген ғолиб номини эълон қилганида томошабинлар томонидан махсус олқишларга сазовор бўлди.
Мукофотни топшириш учун саҳнага Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомплекси ҳамкори, CMG Евросиё бюроси раҳбари Ван Делу ва Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомплекси бош директори Раушан Қажибаева чиқди.
Silk Way Star — кенг кўламли халқаро саъй-ҳаракатларнинг чўққиси. Тайёргарлик ишларида қозоғистонлик вокал мураббийлари, хореографлар, режиссёрлар, стилистлар ва техник ходимлар иштирок этишди.
Финалда саҳна ортида катта лойиҳа жамоасининг ҳар бир аъзоси бадиийлик, визуал эффектлар ва юқори сифатли овозга алоҳида эътибор қаратди. Ушбу саъй-ҳаракатлар туфайли катта финал чинакам таъсирли ва эсда қоларли бўлди.
Ғолиблар онлайн овоз бериш орқали аниқланди, 50% ҳакамлар ҳайъати ва 50% томошабинлар томонидан.
Гранд финал Jibek Joly телеканалида жонли эфирда намойиш этилди. Шунингдек, эшиттиришлар Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон ва Мўғулистонда ҳам намойиш этилди.
Silk Way Star маданият, услуб, овоз ва воқеалар кесишган маконга айланди. Дунё бўйлаб миллионлаб томошабинлар лойиҳани томоша қилишди ва ҳар бир мамлакатнинг мусиқий мероси билан танишишди. Лойиҳани бир миллиард томошабин томоша қилди.
Эслатиб ўтамиз, кеча Астанада " Silk Way Star" халқаро лойиҳасининг гранд финали якунланди ва Мишель Жозеф (Мўғулистон) лойиҳа ғолибига айланди.