    Silk Way Star: маданият ва маҳорат, услуб ва овоз бир жойда жам бўлган платформа

    ASTANА. Кazinform — Астана ёрқин ҳис-туйғулар, маданий бирлик ва катта ижод марказига айланди. Мўғулистонлик қўшиқчи Мишель Жозеф пойтахтда бўлиб ўтган " Silk Way Star " вокал мега-лойиҳасининг гранд финалида ғолиб чиқди.

    гранд финал
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Финал муҳити танлов бошланишидан олдин жонли эфирда сезиларли эди.

    Язмин Азиз
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Мишель Жозеф
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Саро Геворгян
    Фото: Kazinform

    Томошабинлар қизил гилам бўйлаб юрган иштирокчиларни, халқаро ҳакамлар ҳайъати аъзоларини, ОАВ вакилларини ва кеча меҳмонлари бўлган қозоғистонлик санъаткорларни олқишладилар.

    гранд финад
    Фото: Kazinform
    ALEM
    Фото: Kazinform
    Lbvfi
    Фото: Kazinform
    Димаш
    Фото: Викто Федюнин / Kazinform

    Томошабинлар махсус олқишлар билан кутиб олишди ва кечанинг махсус меҳмони, қозоғистонлик қўшиқчи Димаш Қудайбергенни олқишладилар.

    Қарин
    Фото: Kazinform

    Расмий қисм Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг табрик нутқи билан очилди, уни Қозоғистон Республикаси Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин ўқиб эшиттирди.

    иштирокчи мамлакатлар байроқлар
    Фото: Kazinform

    Давлат раҳбари ўзининг табрик нутқида Silk Way Star Осиё мамлакатлари ўртасида маънавий ҳамкорликни ривожлантириш ва халқлар ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлашга қаратилган ноёб ташаббус эканлигини таъкидлади.

    тошошабинлар
    Фото: Kazinform
    суҳбат
    Фото: Kazinform
    зал
    Фото: Kazinform

    Бу сўзлар бирлашган, маданиятлараро ва ижодий кеча учун оҳангни белгилаб берди. Улар нафақат залдаги меҳмонлар, балки саҳнага чиқишга тайёргарлик кўраётган саҳна ортидаги иштирокчилар томонидан ҳам катта иштиёқ билан қабул қилинди.

    Язмин Азиз
    Фото: Kazinform
    Геворгян
    Фото: Kazinform

    Биринчи қўшиқ бошланганида, вокалистлар ўзларининг якуний чиқишларини тақдим этиш учун навбат билан саҳнага чиқишди.

    Абесламидзе
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Финалда Малайзия, Грузия, Хитой, Арманистон, Мўғулистон, Ўзбекистон ва Қозоғистон вакиллари чиқиш қилишди.

    Мишель Жозеф
    Фото: Kazinform
    Мадинабону Одилова
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Уларнинг ҳар бири ўз она тилида қўшиқ ижро этиб, саҳнани ўз халқининг анъаналари, турли услублари ва маданий кодлари орқали саёҳат майдончасига айлантирди.

    ALEM
    Фото: Kazinform
    Чжан Хэ Суан
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Саҳнада чиқишлар жуда таъсирли кўринарди: ёруғлик аниқ ўрнатилган, саҳналар ва тасвирлар аниқ кўриниб турарди ва ҳар бир рақамда қозоғистонлик стилистлар томонидан махсус тайёрланган тасвирлар ишлатилган.

    томошабинлар
    Фото: Kazinform

    Айни пайтда, саҳна ортида иш қизғин давом этаётган эди. Стилистлар якуний ишларни бажаришарди, хореографлар эса қисқа кўрсатмалар беришарди. Финалчиларнинг қариндошлари ижрочиларнинг ўзларидан ҳам кўпроқ ҳаяжонланишди. Бироқ, ҳар бир чиқиш томошабинлар томонидан гулдурос қарсаклар билан кутиб олинди.

    Димаш
    Фото: Kazinform

    Қозоғистон халқ артисти Димаш Қудайберген ғолиб номини эълон қилганида томошабинлар томонидан махсус олқишларга сазовор бўлди.

    гранд финал
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform https://kaz.inform.kz/news/silk-way-star-alemdk-muzika-industriyasin-brktretn-zharkin-zhoba-0db3c7/
    тақдирлаш
    Фото: Kazinform
    Қажибаева
    Фото: Kazinform

    Мукофотни топшириш учун саҳнага Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомплекси ҳамкори, CMG Евросиё бюроси раҳбари Ван Делу ва Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомплекси бош директори Раушан Қажибаева чиқди.

    Silk Way Star соврини
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Silk Way Star — кенг кўламли халқаро саъй-ҳаракатларнинг чўққиси. Тайёргарлик ишларида қозоғистонлик вокал мураббийлари, хореографлар, режиссёрлар, стилистлар ва техник ходимлар иштирок этишди.

    Финалда саҳна ортида катта лойиҳа жамоасининг ҳар бир аъзоси бадиийлик, визуал эффектлар ва юқори сифатли овозга алоҳида эътибор қаратди. Ушбу саъй-ҳаракатлар туфайли катта финал чинакам таъсирли ва эсда қоларли бўлди.

    гранд финал
    Фото: Kazinform

    Ғолиблар онлайн овоз бериш орқали аниқланди, 50% ҳакамлар ҳайъати ва 50% томошабинлар томонидан.

    Silk Way Star
    Фото: Kazinform

    Гранд финал Jibek Joly телеканалида жонли эфирда намойиш этилди. Шунингдек, эшиттиришлар Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон ва Мўғулистонда ҳам намойиш этилди.

    Silk Way Star маданият, услуб, овоз ва воқеалар кесишган маконга айланди. Дунё бўйлаб миллионлаб томошабинлар лойиҳани томоша қилишди ва ҳар бир мамлакатнинг мусиқий мероси билан танишишди. Лойиҳани бир миллиард томошабин томоша қилди.

    Эслатиб ўтамиз, кеча Астанада " Silk Way Star" халқаро лойиҳасининг гранд финали якунланди ва Мишель Жозеф (Мўғулистон) лойиҳа ғолибига айланди.

    Мишель Жозеф
    Фото: Kazinform

     

