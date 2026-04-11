    17:35, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Шавкат Мирзиёев Қасим-Жомарт Тоқаевга бир қатор тарихий ҳужжатларни тақдим этди

    BUXORO. Kazinform – Бухорода норасмий учрашувда Ўзбекистон Президенти давлат раҳбарига архив материалларини тақдим этди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev handed over a collection of valuable archival materials to President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev during their informal meeting in Bukhara, Qazinform News Agency cites Akorda.
    Photo credit: Akorda

    Хусусан, Қозоғистон томонига Туркистондаги Хожа Аҳмад Яссавий ва Робия Султон бегим мақбараларига оид 1920-1950 йилларда Ўзбекистонда топилган, қимматли ҳужжатлар, чизмалар ва фотоматериаллар тақдим этилди.

    Узбекистан передал Казахстану исторические чертежи и фото мавзолеев 1920–1950-х годов
    Фото: Акорда

    Бу ҳужжатларнинг аксарияти ҳали илмий муомалага киритилмаган ва катта тарихий ва маданий қийматга эга.

    Узбекистан передал Казахстану исторические чертежи и фото мавзолеев 1920–1950-х годов
    Фото: Акорда
    Узбекистан передал Казахстану исторические чертежи и фото мавзолеев 1920–1950-х годов
    Фото: Акорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Ўзбекистон Президенти билан норасмий учрашув ўтказгани ҳақида хабар берган эдик.

    Аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Ўзбекистонга амалий ташриф билан боргани ҳақида ёзган эдик. Кейин Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев Баҳоуддин Нақшбанди мажмуасига ташриф буюришди.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
