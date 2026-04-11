Қасим-Жомарт Тоқаев Ўзбекистон Президенти билан норасмий учрашув ўтказди
BUXORO. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев билан норасмий учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Шавкат Мирзиёевни қутлаб, бугунги норасмий учрашувни ташкил этгани учун миннатдорчилик билдирди.
“Дарҳақиқат, ҳозирги геосиёсий вазиятни ҳисобга олган ҳолда, ушбу ташриф жуда муҳим, десак хато бўлмайди. Ўзбекистон - Қозоғистон учун ишончли стратегик шерикдир. Биз ушбу ташриф давомида долзарб масалалар бўйича фикр алмашамиз. Кун тартибида икки томонлама муносабатларимизнинг бир қатор жуда муҳим масалалари бор. Бироқ, ўртамизда ҳеч қандай тушунмовчиликлар ёки тўсиқлар йўқ. Имзоланган лойиҳалар ва режалар босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Ҳукуматимиз барча келишувларни сўзсиз амалга ошириш вазифасини яхши тушунади. Менинг раҳбарлигим остида тегишли ишларни амалга оширмоқда”, - деди Давлат раҳбари.
Президент 2,5 минг йилдан ортиқ тарихга эга муқаддас Бухоро шаҳри жаҳон тарихий ва маданий меросининг ажралмас қисми эканлигини таъкидлади.
“Бухоро - Шарқнинг ўрта асрларининг маънавий ва интеллектуал марказларидан биридир. Бу қадимий шаҳар ва қозоқ халқи ўртасида кўплаб маълум ва номаълум алоқалар мавжуд. Қозоғистоннинг машҳур мутафаккири Машҳур Жусуп Бухорода таҳсил олган. Асрлар давомида кўплаб қозоқ зиёлилари Бухорода таҳсил олиб, маҳаллий мадрасаларда таҳсил олишган. Бу ерда инсоният тараққиёти ва буюк цивилизацияга алоҳида таъсир кўрсатган даврларнинг нафасини ҳис қилишингиз мумкин. Бугунги кунда Бухоро ўзининг минг йиллик анъаналарини Янги Ўзбекистоннинг жадал ривожланиши билан уйғунлаштиради. Замонавий Бухорога назар ташласак, барча биноларнинг улкан таъмирланганига гувоҳ бўлдик. Бу жуда кенг кўламли лойиҳанинг натижаси ва энг муҳими, давлатнинг буюк тарихий меросга ғамхўрлигининг аксидир”, - деди Давлат раҳбари.
Аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Ўзбекистонга амалий ташриф билан боргани ҳақида ёзган эдик. Кейин Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев Баҳоуддин Нақшбанди мажмуасига ташриф буюришди.