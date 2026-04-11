OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:14, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев Баҳоуддин Нақшбанди мажмуасига ташриф буюрдилар

    BUXORO. Kazinform – Қозоғистон Президентининг Ўзбекистонга амалий ташрифи Бухородаги Баҳоуддин Нақшбанди мақбарасини зиёрат қилиш билан бошланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Президенты Казахстана и Узбекистана посетили мемориальный комплекс в Бухаре
    Фото: Акорда

    Давлат раҳбарлари мадраса, иккита масжид ва минорани ўз ичига олган ёдгорлик мажмуасини кўздан кечирдилар.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Зиёрат давомида Қуръон тиловат қилинди, дуолар қилинди, қардош халқларимизга тинч ҳаёт ва фаровонлик тиланди.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев Баҳоуддин Нақшбанди мақбарасига ташриф буюрувчилар билан илиқ суҳбатлашдилар ва суратга тушишди.

    Нақшбандия тариқатининг асосчиси Баҳоуддин Нақшбандий мақбараси XVI асрда қурилган.

    Фото: Акорда

    Ёдгорлик ёнидаги музейда XIX асрга оид Қуръон қўлёзмаси, тарихий ҳужжатлар, китоблар ва бошқа қимматбаҳо буюмлар сақланади.

    Фото: Акорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Ўзбекистонга амалий  ташрифи ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Бухоро Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!