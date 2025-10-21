OZ
Тренд:
    Шамол кучаяди ва совуқ бўлади: Қозоғистонда 21 октябрь куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти

    ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 21 октябрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    Об-ҳаво
    Фото: Freepik

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, мамлакатнинг аксарият ҳудудларида антициклон об-ҳавога таъсир қилади. Айрим ҳудудларда ҳаво ёғингарчиликсиз қолади.

    Шимоли-ғарбий циклон шарққа қараб ҳаракатланади, фақат мамлакат ғарбида ёмғир ёғади. Республиканинг шимоли ва шарқида ҳам ёғингарчилик бўлади.

    Республиканинг жануби ва жануби-шарқидаги тоғли ҳудудларда фронтал қисмларнинг таъсири туфайли кечаси бироз ёмғир ва қор ёғади. Республика бўйлаб шамол кучаяди. Шимол ва жануби-шарқнинг тоғли ҳудудларида туман тушади.

    Туркистон вилояти шимолида, Алмати ва Қизилўрда вилоятларининг тоғли ҳудудларида кечаси 1—3 даража совуқ бўлиши кутилмоқда.

    — Манғистау вилоятида, Атирау вилоятининг шимоли-шарқи, жануби-шарқида, Ақтўбе вилоятининг жануби ва шарқида, Жамбил вилоятининг марказида, Қизилўрда вилоятининг шимоли ва марказида, Алмати вилоятининг ғарбида, Қостанай ва Ақмола вилоятларининг жануби-ғарбида, Улитау вилоятининг шарқи ва марказида, Абай вилоятининг жанубида юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, 20 октябрь куни Қозоғистоннинг учта ҳудудида совуқ бўлиши ҳақида хабар берган эдик.

    Об-ҳаво Қазгидромет
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
