Шамол кучаяди ва совуқ бўлади: Қозоғистонда 21 октябрь куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти
ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 21 октябрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, мамлакатнинг аксарият ҳудудларида антициклон об-ҳавога таъсир қилади. Айрим ҳудудларда ҳаво ёғингарчиликсиз қолади.
Шимоли-ғарбий циклон шарққа қараб ҳаракатланади, фақат мамлакат ғарбида ёмғир ёғади. Республиканинг шимоли ва шарқида ҳам ёғингарчилик бўлади.
Республиканинг жануби ва жануби-шарқидаги тоғли ҳудудларда фронтал қисмларнинг таъсири туфайли кечаси бироз ёмғир ва қор ёғади. Республика бўйлаб шамол кучаяди. Шимол ва жануби-шарқнинг тоғли ҳудудларида туман тушади.
Туркистон вилояти шимолида, Алмати ва Қизилўрда вилоятларининг тоғли ҳудудларида кечаси 1—3 даража совуқ бўлиши кутилмоқда.
— Манғистау вилоятида, Атирау вилоятининг шимоли-шарқи, жануби-шарқида, Ақтўбе вилоятининг жануби ва шарқида, Жамбил вилоятининг марказида, Қизилўрда вилоятининг шимоли ва марказида, Алмати вилоятининг ғарбида, Қостанай ва Ақмола вилоятларининг жануби-ғарбида, Улитау вилоятининг шарқи ва марказида, Абай вилоятининг жанубида юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, 20 октябрь куни Қозоғистоннинг учта ҳудудида совуқ бўлиши ҳақида хабар берган эдик.