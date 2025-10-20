08:36, 20 Октябрь 2025 | GMT +5
Бугун учта ҳудудда совуқ бўлиши кутилмоқда — Қазгидромет
ASTANA — “Қазгидромет” РДК 20 октябрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Синоптикларнинг прогнозларига кўра, шимоли-ғарбий циклон шарққа қараб ҳаракатланиб, мамлакат ғарбига ёмғир ёғади.
Мамлакат шимолида ва шарқида ёғингарчилик кутилади. Шунингдек, жанубий ва жануби-шарқнинг тоғли ҳудудларида кечаси ёмғир ва қор ёғади. Мамлакатнинг қолган ҳудудларида антициклон таъсирида ҳаво ёғингарчиликсиз бўлади.
Республика бўйлаб кучли шамол эсади, шимолий ва жануби-шарқдаги тоғли ҳудудларни туман тушади.
Кечаси Туркистон вилояти шимолида, Қизилўрда ва Алмати вилоятларининг тоғли ҳудудларида 1-3 даража совуқ бўлади.