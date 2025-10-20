OZ
    Бугун учта ҳудудда совуқ бўлиши кутилмоқда — Қазгидромет

    ASTANA — “Қазгидромет” РДК 20 октябрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    Бүгін үш өңірде үсік жүреді - Қазгидромет
    Фото: Freepik

    Синоптикларнинг прогнозларига кўра, шимоли-ғарбий циклон шарққа қараб ҳаракатланиб, мамлакат ғарбига ёмғир ёғади.

    Мамлакат шимолида ва шарқида ёғингарчилик кутилади. Шунингдек, жанубий ва жануби-шарқнинг тоғли ҳудудларида кечаси ёмғир ва қор ёғади. Мамлакатнинг қолган ҳудудларида антициклон таъсирида ҳаво ёғингарчиликсиз бўлади.

    Республика бўйлаб кучли шамол эсади, шимолий ва жануби-шарқдаги тоғли ҳудудларни туман тушади.

    Кечаси Туркистон вилояти шимолида, Қизилўрда ва Алмати вилоятларининг тоғли ҳудудларида 1-3 даража совуқ бўлади.

