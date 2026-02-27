Сербия Қозоғистон учун Европадаги муҳим стратегик шерикдир — Тоқаев
ASTANА. Кazinform — Сербия Қозоғистон учун Европадаги муҳим стратегик шерикдир. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада мамлакатга расмий ташриф билан келган Сербия Президенти Александр Вучич билан кенгайтирилган таркибдаги музокаралар чоғида айтиб ўтди.
— Сиз дипломатик муносабатларимиз ўрнатилганининг 30 йиллиги арафасида, ўзига хос рамзий паллада келдингиз. Бу, албатта, самимий дўстлигимиз ва ўзаро ҳурматимиздан далолат берувчи жуда муҳим ва муҳим босқичдир. Сербия биз учун Европадаги муҳим стратегик шерикдир. Биз муносабатларимизни янада чуқурлаштиришга ва турли соҳаларда ҳамкорликни ривожлантиришга тайёрмиз, — деди Президент.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, икки мамлакат ўртасидаги парламентлараро алоқалар ҳам жуда фаол. Савдо ҳам ўсиб бормоқда.
— Мамлакатимизда 60 га яқин Сербия компанияси муваффақиятли фаолият юритмоқда. Кеча Қозоғистон-Сербия Ишбилармонлар кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтди. Мен йиғилиш натижаларига ижобий баҳо бераман. Менимча, бу икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий ва инвестиция алоқаларини жонлантиришга ҳисса қўшади. Маданий-гуманитар ҳамкорлик ҳам кун тартибида муҳим ўрин тутади. Биз халқаро ташкилотлар доирасида ҳамкорликни давом эттирмоқдамиз. Шу билан бирга, биз Сербияга халқаро ташаббусларимизни қўллаб-қувватлагани учун самимий миннатдорчилигимизни билдирамиз, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Сербия Президенти Александр Вучични Ақордада кутиб олган эди.