Рубио 2026 йилда Қозоғистонга ташриф буюришни ният қилганини айтди
ASTANА. Каzinform — АҚШ Давлат котиби Марко Рубио келгуси йили Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистонга ташриф буюриш ниятини эълон қилди, деб хабар беради ТАСС.
— Мен келгуси йили ушбу бешта давлатга ташриф буюришни ният қилганман. Биламан, бу бир ҳафта ёки ундан кўпроқ вақтни олади, — деди у Давлат департаментида бешта давлат ташқи ишлар вазирликлари раҳбарлари иштирок этган қабулда.
АҚШ Давлат котиби Америка бизнеси юқорида тилга олинган Марказий Осиё мамлакатлари бозорларига киришни кенгайтиришдан манфаатдор эканлигини таъкидлади. Рубио Америка расмийлари сўнгги 10 йил ичида бу минтақага етарлича эътибор бермаганидан афсусда эканлигини билдирди. Унинг таъкидлашича, АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон билан “икки томонлама ёки минтақавий даражада ҳамкорликда” ишлаш ниятида. Шунингдек, у Оқ уй раҳбари 6 ноябрь куни Вашингтонда 5 та давлат раҳбарлари билан учрашишини айтди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Вашингтонга ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.
Ташриф давомида Президент АҚШда таҳсил олаётган қозоғистонлик талабалар билан учрашди.