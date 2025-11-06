04:10, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5
Президент Қасим-Жомарт Тоқаевни АҚШда таҳсил олаётган қозоғистонлик талабалар кутиб олди
WASHINGTON. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШда таҳсил олаётган қозоғистонлик талабалар билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари ватандошлар билан қисқача суҳбатлашди ва уларга муваффақиятлар тилади.
Эслатиб ўтамиз, Президент бугун Вашингтонга ташриф буюрди. Қасим-Жомарт Тоқаевни АҚШ Давлат котиби ўринбосари Кристофер Ландау кутиб олди. Давлат раҳбари Президент Дональд Трамп билан музокаралар олиб боради ва Марказий Осиё-АҚШ саммитида иштирок этади.