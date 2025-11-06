OZ
    04:10, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Қасим-Жомарт Тоқаевни АҚШда таҳсил олаётган қозоғистонлик талабалар кутиб олди

    WASHINGTON. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШда таҳсил олаётган қозоғистонлик талабалар билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари ватандошлар билан қисқача суҳбатлашди ва уларга муваффақиятлар тилади.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда
    Тоқаев ва талабалар
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Президент бугун Вашингтонга ташриф буюрди. Қасим-Жомарт Тоқаевни АҚШ Давлат котиби ўринбосари Кристофер Ландау кутиб олди. Давлат раҳбари Президент Дональд Трамп билан музокаралар олиб боради ва Марказий Осиё-АҚШ саммитида иштирок этади.

