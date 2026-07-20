Родри Мессининг ўрнини босди ва ЖЧ-2026нинг энг яхши ўйинчиси бўлди
ASTANА. Kazinform — Испания ярим ҳимоячиси ва сардори Родри Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) томонидан 2026 йилги жаҳон чемпионатининг энг яхши ўйинчиси деб топилди, деб хабар беради Kazinform.
Жаҳон чемпионати финалида Испания қўшимча вақтда Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этди ва ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлди.
Родри турнир давомида миллий терма жамоа сафида барча саккизта ўйинда майдонга тушди. У гол урмаган ёки голли узатма бермаган бўлса-да, бутун чемпионат давомида атиги битта гол ўтказиб юборган Испания терма жамоасининг муваффақиятига катта ҳисса қўшди.
2026 йилги жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтди. Турнирдан олдин жаҳон чемпионлари 2022 йилги жаҳон чемпионати ғолиби Аргентина эди.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон чемпионати финалида Аргентинага қарши ўйнаган Испания терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпиони бўлди.