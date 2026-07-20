Испания — футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпиони
ASTANА. Кazinform — Жаҳон чемпионати финалида Аргентинага қарши ўйнаган Испания терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпиони бўлди.
Ўйин давомида рақиблар тезда гол уришга ҳаракат қилишди. Биринчи дақиқадан бошлаб Испания терма жамоаси фаол эди. Тез-тез Аргентина дарвозаси ёнида пайдо бўлиб, ҳимоячиларга катта қийинчилик туғдирди. Жанубий Америка қитъаси вакиллари ҳам қарши ҳужумларни уюштиришди.
Иккинчи бўлимда Испания футболчилари тезликни оширдилар. Шундай пайтлардан бирида аргентиналик Энцо Фернандес қизил карточка олди ва майдондан четлатилди.
Қўшимча вақтнинг 106-дақиқасида испаниялик Ферран Торрес гол урди.
Шундай қилиб, Испания терма жамоаси рақибини 1:0 ҳисобида мағлуб этди ва 2026 йилги жаҳон чемпиони бўлди.
Асосий бўлимлар 0:0 ҳисобида дуранг билан якунланди, бу эса қўшимча вақтга олиб келди.
Бир ойдан ортиқ давом этган турнир тарихий тарзда якунланди. Финалга чиққан иккала жамоа ҳам ҳозиргача чемпион бўлган.
Испания H гуруҳида етти очко тўплади, иккита ғалаба ва битта дуранг. Улар Уругвайни 1:0, Саудия Арабистонини 4:0 ва Кабо-Вердени 0:0 ҳисобида мағлуб этишди. Кейин улар 1/16 финалда Австрияни 3:0, 1/8 финалда Португалияни 1:0 ва чорак финалда Бельгияни 2:1 ҳисобида мағлуб этишди. Ярим финалда улар Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этишди.
Аргентина эса J гуруҳида бирорта ҳам очко қўлдан бой бермади. Улар Австрияни 2:0, Жазоирни 3:0 ва Иорданияни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, тўққиз очко билан ўз гуруҳида биринчи ўринни эгаллашди. Кейин аргентиналик футболчилар 1/4 финалда Кабо-Вердени қўшимча вақтда 3:2, Мисрни 3:2 ва Швейцарияни қўшимча вақтда 3:1 ҳисобида мағлуб этишди. Улар ярим финалда Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этишди.
ЖЧ тарихида Аргентина 3 марта, Испания эса 1 марта ғалаба қозонган. Ҳозиргача жами саккизта миллий терма жамоа чемпионлик унвонини қўлга киритган.
Ҳозиргача финалда жами 13 та терма жамоа иштирок этди. Улар орасида Бразилия, Германия, Италия, Аргентина, Уругвай, Франция, Англия ва Испания чемпион бўлишди.
Нидерландия — 3 марта, Чехословакия — 2 марта, Венгрия — 2 марта, Швеция ва Хорватия — 1 марта, аммо кумуш медаль билан кифояланишди.
Эслатиб ўтамиз, Англия — 2026 йилги жаҳон чемпионатининг бронза медали совриндори.